Рогозин назвал российских конкурентов Илона Маска

В России есть специалисты, которые могут бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. Конкуренцию ему способны составить самарские ученые.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о кадрах, которых готовят в том числе в Самарском университете. Его слова привел пресс-служба Самарской области.

«Мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. <…> Если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара», — подчеркнул Рогозин.

Он указал на внимание, которое уделяется региональными властями развитию ракетно-космического центра «Прогресс» и научным разработкам.

Глава Роскосмоса встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в РКЦ «Прогресс». Стороны обсудили дальнейшее развитие предприятия и подготовку сотрудников космической отрасли.

Новые поколения молодых ученых, заметил Дмитрий Рогозин, не останавливаются на достигнутом и готовы решать новые задачи.