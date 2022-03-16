Рогозин назвал единственное, чем можно помочь российской армии в спецоперации на Украине

Единственное, чем сейчас можно помочь российской армии, по мнению генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, — это вычистить «пятую колонну».

«Единственное, чем мы сейчас можем помочь <…> армии, — вычистить пятую колонну», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эта задача — «может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии».

Ранее Рогозин заявлял, что Россия ведет свою специальную операцию максимально аккуратно и взвешенно, чтобы мирные люди не страдали. При этом, по его словам, националистские «растения» с годами на Украине возрастали. Он вспомнил, что в детстве жил в Киеве и там разговаривали по-русски, но потом «пришли националисты и стали переделывать жизнь».

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Главными ее целями стали денацификация и демилитаризация Украины. После начала спецоперации некоторые западные страны ввели против России санкции.

Научный журналист Карл Урбан отметил, что международные комические проекты пострадают из-за антироссийских санкций. Он напомнил, что западные партнеры зависят от России в работе МКС, поскольку именно ученые из РФ занимаются ориентацией модулей в пространстве.