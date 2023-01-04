04 января 2023, 11:11
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar послу Франции
Экс-глава Роскосмоса Рогозин направил ранивший его осколок снаряда из Caesar послу Франции
Бывший глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил письмо послу Франции в России Пьеру Леви. К посланию он приложил осколок снаряда французской гаубицы Caesar, который врачи извлекли из шеи Рогозина во время операции. Текст обращения политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar», — написал Рогозин.
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Руководитель спецотряда отметил, что осколок пробил правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить или сделать инвалидом.
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Снаряд гаубицы, подчеркнул экс-глава Роскосмоса, убил двух его молодых друзей, оставив жен мужчин вдовами, а детей — сиротами.
В письме Рогозин отметил, что с удовольствием вспоминает общение с французским дипломатом, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур, когда обсуждали перспективы политического и экономического сотрудничества двух стран.
«К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по наращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись», — написал он.
По словам Рогозина, Франция подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством.
Бывший глава Роскосмоса пострадал при обстреле гостиницы в Донецке. В конце декабря он опубликовал первое фото после операции.
Дмитрий Рогозин
Франция
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