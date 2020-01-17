Рогозин и Маск объединились в критике NASA

Проектом занимается корпорация Boeing. Ракета предназначена для дальних космических полетов. Например, на Луну или к Марсу.

«Главная проблема с SLS заключается в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета ценой миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Стопроцентная трагедия».

Такое же мнение выразил и Рогозин. По его словам, такие расходы на пуск ракеты будут обременительны даже США с «их мощной экономикой».

«Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным», — заявил Рогозин.

Дмитрий Рогозин в августе 2019 года говорил, что ракета «Енисей» окажется в четыре раза дешевле американского конкурента. Также он упомянул, что в первом пуске она доставит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник. В марте этого же года глава Роскосмоса заявил, что на создание и первый запуск «Енисея» уйдет 740 миллиардов рублей.

Первый старт американской SLS намечен на 2021 год. Эксперты считают, что пуск ракеты обойдется NASA в 1,6 миллиарда долларов (примерно 99,2 миллиарда рублей). «Енисей» обещают запустить в 2028 году.

Тем временем бывший астронавт NASA Базз Олдрин выразил надежду, что именно американцы первыми высадятся на Марс.