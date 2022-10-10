Рогов заявил о ракетных ударах по военным объектам ВСУ в Запорожье | 360°

Мир 10 октября 2022, 08:30 Поделиться Telegram

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Viber Рогов заявил о ракетных ударах по военным объектам ВСУ в Запорожье Член ВГА Рогов: по военным объектам ВСУ в Запорожье нанесли ракетные удары РИА «Новости»

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По военным объектам и складам с оружием ВСУ в Запорожье нанесли ракетные удары, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Областной центр пока находится под контролем Украины.

«Начиная с 1:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва», — написал Рогов в своем Telegram.

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Он подчеркнул, что удары нанесли по военным объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками в качестве своих баз и мест хранения оружия с боеприпасами.

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«Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению. Они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные шайкой наркоманов и нацистов для войны», — добавил политик.

По словам Рогова, во всех случаях падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями ВСУ, которые сбивают снаряды над кварталами, игнорируя безопасность жителей города.

«Желаю всем землякам-запорожцам мирного неба над головой! Наступить же мир может только после нашей Победы. <…>Город Запорожье был и будет свободным!» — заключил он.

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