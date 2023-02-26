Мир 26 февраля 2023, 17:57 Рогов заявил о подготовке ВСУ к вторжению в Приднестровье Член ГСА Запорожья Рогов: Украина готовится к вторжению в Приднестровье Викимедиа

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Власти Украины готовятся к вторжению на территорию Приднестровья, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на границу с непризнанной республикой перебросят личный состав инженерно-саперного батальона 28-й бригады ВСУ.

К публикации Владимир Рогов прикрепил фотографию украинского приказа. В документе сказано, что до 27 февраля бойцы 28-й бригады ВСУ должны выдвинуться в сторону села Кучурган. Этот населенный пункт находится рядом с границей непризнанной республики.

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«Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — добавил Владимир Рогов.

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О готовящемся нападении Украины сообщили вечером 23 февраля в Минобороны России. Там рассказали, что к границе с Приднестровьем начали стягивать оружие и личный состав ВСУ. Представители министерства обороны предупредили, что военные РФ адекватно отреагируют на провокацию украинских властей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможное вторжение. По его словам, украинским военнослужащим невыгодно развязывать боевые действия в ПМР.