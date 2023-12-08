Мир 08 декабря 2023, 12:22 Рогов заявил, что Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации оппонентов Рогов: Зеленский согласовывает списки оппонентов для последующей ликвидации Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сам принимает решение о ликвидации политических оппонентов, как и в случае с убийством бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Рогова, Зеленский имеет непосредственное отношение к терактам и гибели политических оппонентов. По данным его источников, в СНБО Украины неоднократно обсуждали ликвидацию неугодных Зеленскому людей.

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«Зеленский часто заявляет, <...> что подобных людей надо наказать путем физических расправ», — подчеркнул Рогов.

Он в очреедной раз подчеркнул, что Украина превратилась в террористическое образование.

Тело Ильи Кивы обнаружили в среду, 6 декабря, в Московской области. По предварительным данным, в экс-депутата Рады стреляли из неустановленного оружия, политик скончался на месте. Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела об убийстве.

В Госдуме заявили, что к гибели Кивы причастна Украина. А оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал убийство экс-депутата доказательством преступности киевского режима.