Мир 17 ноября 2022, 10:00 ВСУ начали стягивать подразделения к Запорожской области Рогов сообщил, что ВС направили две бригады и артиллерию к Запорожской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

ВСУ стянули в один из районов Запорожской области две бригады и большое количество артиллерии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала «Звезда».

«Приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов», — заявил Рогов.

Реклама

По его словам, изначально ВСУ планировали направить личный состав и технику в два района. Они должны были укрепить позиции еще и около Гуляйполя.

Реклама

Рогов заявил, что ВСУ доставляют к Орехову бронетехнику, артиллерийские системы американского и иного производства. В частности, он упомянул гаубицы М777.

Также он поделился и другими данными от местной разведки со стороны союзных сил. По его словам, ВСУ готовят к работе в Запорожской области около 40 единиц живой силы для усиления уже существующих в регионе диверсионных групп. Этот личный состав планируют отправить в тыл.

Рогов предположил, что озвученные им действия ВСУ в итоге приведут к контрнаступлению союзных сил.