17 ноября 2022, 10:00
ВСУ начали стягивать подразделения к Запорожской области
Рогов сообщил, что ВС направили две бригады и артиллерию к Запорожской области
ВСУ стянули в один из районов Запорожской области две бригады и большое количество артиллерии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала «Звезда».
«Приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов», — заявил Рогов.
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По его словам, изначально ВСУ планировали направить личный состав и технику в два района. Они должны были укрепить позиции еще и около Гуляйполя.
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Рогов заявил, что ВСУ доставляют к Орехову бронетехнику, артиллерийские системы американского и иного производства. В частности, он упомянул гаубицы М777.
Также он поделился и другими данными от местной разведки со стороны союзных сил. По его словам, ВСУ готовят к работе в Запорожской области около 40 единиц живой силы для усиления уже существующих в регионе диверсионных групп. Этот личный состав планируют отправить в тыл.
Рогов предположил, что озвученные им действия ВСУ в итоге приведут к контрнаступлению союзных сил.
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