Мир 01 апреля 2023, 00:04 Рогов сообщил о возможном штурме Киево-Печерской лавры украинскими силовиками Член ВГА Рогов: украинские силовики могут начать штурм Киево-Печерской лавры на выходных Unsplash

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Украинские силовики могут приступить к штурму Киево-Печерской лавры на выходных. Об этом сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Однозначно, попытки штурма лавры будут либо ночью, либо на выходных», — сказал он.

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По его словам, украинские силовики формально заявили, что придут выселять монахов из Лавры в понедельник, 3 апреля. Но фактически они устроят захват.

«Велика вероятность, что на выходных ослабится внимание людей и они (силовики — прим. ред.) будут штурмовать, поэтому расслабляться не стоит», — подчеркнул Рогов.

Высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «физической зачистке» духовенства Украинской православной церкви попадает под статьи даже украинского уголовного кодекса, добавил член ВГА.

Советник офиса Зеленского убежден, что на территории киевского режима должна действовать только Православная церковь Украины (ПЦУ). Для этого нужно «жестко пройти по этому пути».

О предстоящей атаке на Лавру также сообщал митрополит Павел. Однако он говорил о том, что нападение состоится вечером 31 марта.