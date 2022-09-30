Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье | 360°

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Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье

Член ВГА Рогов сообщил об ударах по объектам ВСУ в Запорожье

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Около 20 взрывов зафиксировано в Запорожье, которое находится под контролем украинских сил. Сработала система ПВО, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! Сегодня утром в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 07:10 звучит серия взрывов. Мои земляки насчитали их уже около двух десятков», — написал Рогов в Telegram-канале.

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Он заверил, что удары не угрожают мирному населению, поскольку поражают военные и другие объекты с точностью до нескольких метров. Случаи падения фрагментов ракет на жилые дома он объяснил неумелыми действиями «криворуких пэвэошников Зеленского», которые сбивают ракеты над жилыми кварталами, пропустив их за городом. По мнению Рогова, так происходит, потому что ВСУ «наплевать на безопасность» местных жителей.

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Ранее сообщалось, что жители находящихся под контролем Киева территорий Запорожской области смогут принять участие в еще одном референдуме. Его проведут после освобождения земель от Украины.

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