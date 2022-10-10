Рогов рассказал о расследовании преступлений ВСУ против жителей Запорожья | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 20:25 Поделиться Telegram

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Viber Рогов рассказал о расследовании преступлений ВСУ против жителей Запорожья Член ВГА Рогов: украинские власти мстят жителям Запорожья за их позицию РИА «Новости»

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Украинские военные приступили к систематическому обстрелу Запорожья в пропагандистских целях с целью запугать мирных жителей и пытаясь дискредитировать российские войска, заявил член главного совета военно-гражданской администрации и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с «360» он сообщил о расследовании преступлений ВСУ.

«Я не один его провожу, потому что я в Запорожье пока не могу [попасть] в силу того, что город оккупирован внешними силами, мне помогают соратники и земляки, которые там добывают информацию, которая нужна», — пояснил он.

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Рогов отметил, что расследования касаются не только обстрелов города украинскими военными, но и их атаки на колонну жителей, которые хотели выехать на освобожденную часть Запорожской области и их не пускали. Он обратил внимание, что люди прекрасно понимают, кто их обстреливал, откуда велся огонь. И спустя некоторое время они снова предприняли попытку выехать.

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«Людей не запугали, люди прекрасно знают, где правда, и продолжают по возможности бороться за то, чтобы обрести свободу, хотя бы поменяв место жительства, если пока родной город, областной центр не освобожден», — подчеркнул собеседник «360»

Он также напомнил о разрушениях пятиэтажных жилых домов в центре Запорожья на улице Сталеваров 6 октября. В тот день работа украинской ПВО над городом привела к жертвам среди мирных ни в чем неповинных людей.

Рогов подчеркнул, что союзные силы в отличие от ВСУ всегда действуют максимально аккуратно, понимая, чтобы не навредить мирным жителям.

«Мы прекрасно понимаем, что там родные люди, которые просто находятся в условиях оккупации. И мы прекрасно знаем общий настрой запорожцев. И об этом настрое говорят и результаты референдума на освобожденной части, где свыше 93 процентов проголосовали за», — напомнил он.

Глава движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность, что власти Украины мстят запорожцам за их позицию. Подробнее о расследовании еще одного преступления ВСУ в Запорожье 9 октября можно прочитать здесь.

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