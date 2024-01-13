Мир 13 января 2024, 13:03 Рогов раскрыл два сценария антироссийских провокаций со стороны Украины Рогов: Украина начала готовить крупную провокацию против России Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинское руководство начало разрабатывать два сценария масштабной провокации против РФ. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в администрации президента Владимира Зеленского планируют сместить фокус внимания международного сообщества с ситуации в секторе Газа и Йемене на тему Украины. Команда украинского лидера обсуждает возможность обстрела города на подконтрольной Киеву территории, чтобы обвинить в ударе Россию, указал он.

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«Второй [сценарий] — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия», — добавил Рогов.

По его словам, власти Украины хотят с помощью провокаций добиться увеличения поддержки ВСУ со стороны Запада.

«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — подчеркнул глава общественного движения.

Ранее Рогов рассказал о пропагандистской ловушке США. Он объяснил, что сообщения Белого дома о прекращении помощи Украине являются информационным шумом.