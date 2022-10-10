Рогов предупредил о подготовке ВСУ наступления на Запорожскую область | 360°

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Рогов предупредил о подготовке ВСУ наступления на Запорожскую область

Член ВГА Рогов: Украина ведет подготовку наступления на Запорожскую область

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Власти Украины начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, в идеологическом плане эта подготовка выражается в массовой съемке роликов о регионе.

«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть „освобождена“», — пояснил Рогов в комментарии РИА «Новости».

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По его словам, все эти усилия власти Украины предпринимают, чтобы выпросить у Запада еще больше оружия. Он предупредил, что провокации могут начаться в ближайшее время.

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Ранее Запорожская область, ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России в качестве четырех новых субъектов. Этому предшествовали пятидневные референдумы, по итогам которых большинство жителей поддержали решение об этом. Договоры о вхождении регионов в состав РФ подписали 30 сентября в Большом Кремлевском дворце.

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