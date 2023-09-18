Мир 18 сентября 2023, 11:43 Рогов предложил канцлеру германии Шольцу вывести войска из ГДР Член ГСА Рогов посоветовал Шольцу подумать над деоккупацией ГДР Unsplash

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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует подумать о деоккупации Восточной Германии. Об этом заявил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал высказывание Шольца о якобы необходимости вывода российских войск из зоны СВО для старта мирных переговоров.

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«Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств», — отметил Рогов.

По его словам, канцлер Германии не имел права выдвигать никаких условий для переговоров по Украине. Общественник также добавил, что «Шольц и мир — это абсолютно несовместимые вещи».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием условия Шольца для переговоров по Украине. Он отметил, что ФРГ повлияла на обострение конфликта, так как страна поставляла оружие украинским боевикам, об этом сообщил RT.