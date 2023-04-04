Мир 04 апреля 2023, 09:55 Рогов посоветовал Зеленскому бежать при неудачном контрнаступлении Член ВГА Запорожья Рогов посоветовал Зеленскому бежать при неудачном контрнаступлении Сайт президента Украины

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на успешное контрнаступление. Лучше украинскому лидеру готовиться к плану «Б», то есть побегу из страны. Слова Рогова привело РИА «Новости».

«Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план „Б“, где „Б“ от слова „бежать“, — сказал он.

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Представитель Запорожской области сравнил заявления Зеленского со старым анекдотом про хулигана и спортсмена: когда первый попытался задрать второго, то тот дал ему сильную оплеуху. После этого драчун захотел услышать извинения, иначе «будет как в прошлый раз».

«Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился», — пересказал анекдот Рогов.

Он высказал мнение, что мораль этой истории такова: президент Украины теряет контроль над очередным населенным пунктом, но пытается убедить всех, что он опасен и страшен.