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Рогов попросил Шольца «пресечь безобразие» в ситуации с наблюдателем из Германии

Член ВГА Рогов попросил канцлера ФРГ Шольца защитить наблюдателя из Германии

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии. Об этом сообщило РИА "Новости".

«Мы обращаемся к господину Шольцу с призывом пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя», — сказал Рогов.

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Он пояснил, что Шаллеру поступил звонок от начальника с требованием все бросить и вернуться, иначе ему грозит увольнение.

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По словам Рогова, Шаллер приехал в Запорожскую область наблюдателем, потому что у него была информация, что у отказавшихся голосовать отбирают паспорта.

«Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Стефен Бруно Шаллер по итогам первого дня референдума отметил хорошую организацию голосования и что люди полны энтузиазма.

Авторы:

Олаф Шольц

Референдум в Запорожской области 2022

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