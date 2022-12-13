Мир 13 декабря 2022, 10:07 Рогов назвал единственную опору Зеленского на Украине Член главсовета Запорожья Рогов обвинил Зеленского в использовании СБУ ради власти Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Киевский режим использует Службу безопасности Украины для удержания власти. Президент Владимир Зеленский борется ее руками с недоброжелателями и своими конкурентами, сказал ТАСС член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

«СБУ — его единственная силовая опора», — заявил он.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам чиновника, осознает шаткое положение. Он видит конкурентов не только в армии в лице главнокомандующего Валерия Залужного, но и в МВД Украины — многие высокопоставленные правоохранители, по словам Рогова, поддерживают бывшего министра Арсена Авакова.

Реклама

Он считает, что президент полностью доверяет СБУ и хочет сделать ее главной украинской спецслужбой. Однако США воспротивились и противопоставили Государственное бюро расследований.

Колумнистка Виктория Никифорова ранее назвала Валерия Залужного одним из главных кандидатов на пост нового президента Украины. Ему доверяют не только украинцы, но и жители западных стран — издание The Straights Times заявило, что дети используют его имя в играх, а Vogue снял фотосессию с участием главкома. Арсен Аваков оставил пост министра внутренних дел в 2021 году по личной просьбе Владимира Зеленского, заявил журналистам его бывший заместитель Антон Геращенко.