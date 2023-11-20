Мир 20 ноября 2023, 15:00 Рогов назвал «черной меткой» для Зеленского визит главы Пентагона в Киев Рогов: визит главы Пентагона на Украину стал «черной меткой» Зеленскому Keystone Press Agency / Global Look Press

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Приезд главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал «черной меткой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину. По словам Рогова, подобные заявления — лишь игра на публику.

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«Визит является „черной меткой“ Зеленскому, чтобы объяснить, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть [главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному по-хорошему», — высказался он.

Как отметил Рогов, подобные слухи идут из окружения президента Украины. Косвенно на это указывает и рост открытого противостояния между Зеленским и Залужным, добавил он.

Остин прибыл в Киев в понедельник, 20 ноября. По его словам, целью визита стала встреча с руководством страны. Глава Пентагона обсудит с представителями Украины стратегическое партнерство, военную помощь зимой и обеспечение ВСУ в перспективе.