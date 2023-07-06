Мир 06 июля 2023, 16:22 Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита в Вильнюсе Рогов: контингент стран НАТО могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе РИА «Новости»

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Ограниченный контингент НАТО, в том числе из Польши и стран Прибалтики, могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе, который намечен на 11–12 июля. Об этом сообщил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик», — отметил он.

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По словам Рогова, это будет прямая легализация оккупации под видом обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной киевскому режиму территории. Он уточнил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского подобная формула активно обсуждается.

Рогов отметил, что власти Польши интересуются областями на Западной Украине. И в зависимости от жадности польских чиновников речь может идти не только о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, но и других территориях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО и вступлении альянса в прямой конфликт с Россией.