10 декабря 2022, 11:25
Родственницы Бута поблагодарили МИД России за его возвращение
Мать и жена Виктора Бута, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, поблагодарили дипломатов за возвращение россиянина домой. Об этом сообщил «Мир 24».
Бут пробыл в заключении около 14 лет. Его признали виновным в попытке продажи оружия террористической группировки. Россиянин это отрицает, уточнило «Утро.ру».
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«Я так благодарна, низкий материнский поклон! МИДу во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем», — подчеркнула его мать.
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Виктор Бут
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