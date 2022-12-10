Мир 10 декабря 2022, 11:25 Родственницы Бута поблагодарили МИД России за его возвращение РИА «Новости»

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Мать и жена Виктора Бута, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, поблагодарили дипломатов за возвращение россиянина домой. Об этом сообщил «Мир 24».

Бут пробыл в заключении около 14 лет. Его признали виновным в попытке продажи оружия террористической группировки. Россиянин это отрицает, уточнило «Утро.ру».

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«Я так благодарна, низкий материнский поклон! МИДу во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем», — подчеркнула его мать.

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