Мир 12 июня 2023, 04:06 Родственники выживших в джунглях Колумбии детей рассказали об их состоянии Tiempo: выжившие в джунглях Колумбии дети не могут ходить и спать Pixabay

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Дядя найденных в джунглях Колумбии после авиакатастрофы детей рассказал об их состоянии. Один из них пожаловался, что хочет ходить, но у него болят ноги, сообщила Tiempo.

Дети провели в чащобе 40 дней, им 13, девять, четыре года и год. Они из семьи коренных народов. Их мать погибла в результате крушения самолета.

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«Единственный, кто поговорил со мной, сказал: „Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги“. Это единственное, что он сказал мне», — рассказал дядя ребят Даиро Хувеналь Мукутуи.

Для него видеть в живых племянников и радостно и грустно. Он вспомнил, как они уходили с территории здоровые, и сейчас смотреть на них грустно, хоть и прекрасно.

Двоюродный дедушка детей Фиденсио Валенсия добавил, что дети не могли спать.

Ранее сообщалось, что найденных в колумбийских джунглях детей отправили в военный госпиталь в Боготе. Врачи оценили их состояние как стабильное. Когда их обнаружили, дети были обезвожены и сильно покусаны насекомыми.