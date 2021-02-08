Родственники выпившей антисептик американки решили судиться с производителем

Погибшей было всего 32 года. В иске указано, что у женщины были проблемы с алкоголем. В тот день она выпила несколько миллилитров антисептика Blumen Advanced Instant Sanitizer. Результаты вскрытия показали, что она скончалась в результате острого отравления метанолом. Хотя в составе антисептика был указан этанол.

«Проверка показала, что дезинфицирующее средство для рук содержало смертельный уровень метанола, который при проглатывании в достаточных количествах является смертельным», — говорится в иске.

О наличии в составе метанола на этикетке информации не было. В результате семья погибшей требует выплаты компенсации в размере 75 тысяч долларов.

В конце января в Техасе американские военные выпили антифриз, перепутав вещество с алкоголем. В результате 11 человек попали в больницу, двое из них были в критическом состоянии.