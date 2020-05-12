Родственники погибших от коронавируса подали иск против правительства Испании
Более 3,2 тысяч родственников жертв COVID-19 подали в суд на правительство Испании. Адвокаты, представляющие их интересы, уже передали дело в Верховный суд. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Родственники обвиняют правительство в «безответственном и небрежном бездействии». По мнению семей, члены правительства королевства поставили свои интересы выше здоровья людей. Так как несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в Испании в начале марта продолжались митинги и манифестации.