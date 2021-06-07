Родственника президента Таджикистана арестовали по делу о массовой драке в ресторане

Племянник жены президента Таджикистана Амриддин Нахшов может отправиться в тюрьму за драку с применением холодного оружия. Ему уже предъявили обвинение. Нахшову грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 16 мая Нахшов и несколько его знакомых устроили потасовку в одном из ресторанов Дангары. Мужчины подрались с сотрудниками компании «Ману Фарм», которая занимается сбором смолы ферулы, сообщило РИА «Новости».

В результате несколько человек получили серьезные травмы, в том числе ножевые ранения. Их доставили в больницу. Семерых подельников Нахшова задержали по горячим следам. Сам он скрылся с места преступления.

Через 11 дней Нахшов сам явился в милицию с повинной. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Максимальная санкция по ней составляет пять лет лишения свободы или штраф от 60 до 120 тысяч сомони (от 5,2 до 10,5 тысячи долларов).

Сейчас Нахшов находится под стражей. Продолжается предварительное расследование.

Ранее племянник жены президента республики возглавлял предприятия «Нахш», занимающееся добычей золота в Ховалингском районе Хатлонской области.