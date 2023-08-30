Мир 30 августа 2023, 18:04 Родные пленных и пропавших боевиков ВСУ вышли на митинг в Киеве «Суспильне»: семьи пленных военнослужащих ВСУ устроили митинг на Майдане

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Родственники пропавших или оказавшихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили митинг на Майдане. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне».

Акция в центре Киева собрала сотни человек. Семьи пленных и пропавших боевиков ВСУ принесли их фотографии, а также плакаты с требованиями и флаги националистических батальонов.

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«Верните наших героев домой!» — скандировали родные украинских военнослужащих.

Одна из участниц акции сообщила, что у нее пропал отец. По словам девушки, младший брат до сих пор не знает об исчезновении папы — ему говорят, что с мужчиной просто нет связи. Очень тяжело, когда нет понимания, что с членом твоей семьи, и ничего нельзя сделать, пожаловалась дочь пропавшего.

В последний раз Россия и Украина обменялись пленными в начале июля. Тогда Минобороны сообщило, что домой вернулись 45 российских бойцов.