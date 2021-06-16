«Родившая» 10 детей африканка пропала. Их «отец» начал подозревать, что родов не было

Тебохо Цотеци, которого называли отцом 10 детей, якобы рожденных жительницей ЮАР Госиамой Тамарой Ситхоле, заявил, что не видел их. А еще он не знает, где сейчас находится его девушка, сообщило издание Mirror.

На прошлой неделе все мировые издания облетела новость об африканке, родившей сразу 10 детей: семерых мальчиков и трех девочек. Сообщалось, что 37-летняя жительница ЮАР вынашивала их 29 недель. Но никаких доказательств этому так и не обнаружили, как и саму африканку.

Предполагаемый отец ее детей заподозрил неладное. В его семье заявили, что Цотеци несколько раз пытался навестить свою девушку и детей, но она так и не раскрыла ему свое местоположение. И у него нет никаких доказательств существования этих детей, кроме сообщений в WhatsApp.

Так как никто не может найти эту африканку, фотографии которой на прошлой неделе распространились в СМИ с сообщениями о мировом рекорде, в ЮАР завели дело о пропаже без вести.

А в мае сообщалось о жительнице Мали, которая родила сразу девятерых детей.