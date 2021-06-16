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    16 июня 2021, 16:33

    «Родившая» 10 детей африканка пропала. Их «отец» начал подозревать, что родов не было

    Александр Блинов

    Тебохо Цотеци, которого называли отцом 10 детей, якобы рожденных жительницей ЮАР Госиамой Тамарой Ситхоле, заявил, что не видел их. А еще он не знает, где сейчас находится его девушка, сообщило издание Mirror.

    «Родившая» 10 детей африканка пропала. Их «отец» начал подозревать, что родов не было

    На прошлой неделе все мировые издания облетела новость об африканке, родившей сразу 10 детей: семерых мальчиков и трех девочек. Сообщалось, что 37-летняя жительница ЮАР вынашивала их 29 недель. Но никаких доказательств этому так и не обнаружили, как и саму африканку.

    Предполагаемый отец ее детей заподозрил неладное. В его семье заявили, что Цотеци несколько раз пытался навестить свою девушку и детей, но она так и не раскрыла ему свое местоположение. И у него нет никаких доказательств существования этих детей, кроме сообщений в WhatsApp.

    Так как никто не может найти эту африканку, фотографии которой на прошлой неделе распространились в СМИ с сообщениями о мировом рекорде, в ЮАР завели дело о пропаже без вести.

    А в мае сообщалось о жительнице Мали, которая родила сразу девятерых детей.