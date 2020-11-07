Родителям в Шотландии законом запретили шлепать детей

Новый закон, запрещающий физическое наказание детей младше 16 лет, вступил в силу 7 ноября. В 2019 году его одобрил шотландский парламент. До вступления закона в силу родители и опекуны имели право наказывать детей подобным методом.

Власти хотят показать подрастающему поколению, что насилие неприемлемо в любой форме. Разумных поводов бить детей не бывает, уверен министр по делам детей Шотландии Мари Тодд. Теперь шлепки или порка будут наказываться так же, как и нападение на взрослого.

«Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым. Нельзя оправдать жестокость в отношении детей», — заявила уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

Шотландия сделала важный шаг к превращению в страну, где права детей признаются, уважаются и реализуются, отметили в пресс-службе Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми. Там же напомнили, что дети — наиболее уязвимые члены общества.

Швеция первой в мире запретила шлепки по отношению к детям, это произошло в 1979 году. Шотландия оказалась 57-й страной, поддержавшей эту инициативу. В январе 2021-м аналогичный закон могут одобрить в Уэльсе. При положительном исходе дела закон начнет действовать с 2022 года. А в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не планируют.