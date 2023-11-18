Мир 18 ноября 2023, 04:00 «Родители живут в РФ». Проживающие в Финляндии россияне высказались о закрытии КПП РИА «Новости»: россияне в Финляндии недовольны закрытием КПП на границе с РФ РИА «Новости»

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Граждане России, проживающие в Финляндии, недовольны решением местного правительства закрыть четыре пограничных КПП с Россией. Об этом жители приграничных городов рассказали РИА «Новости».

«Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих», — поделился житель города Эспоо Алексей Зеленцов.

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Мужчина с детства живет в Финляндии, но часто бывает в России, где у него есть родственники и друзья. Зеленцов отметил, что сейчас путешествовать станет сложнее, придется ездить в Россию через Эстонию. Россиянин отметил, что среди финно-русских воцарилась тяжелая атмосфера, многие лишены возможности видеть своих родственников в РФ.

Другой россиянин из приграничного города Вантаа Матвей Лехтинен коротко выразился по поводу закрытия КПП: «Ужасно». К нему на автобусе из Санкт-Петербурга приехала мама, и теперь нужно решать проблему, как она вернется домой.

«Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России», — отметил мужчина.

Финляндия допустила большую ошибку, когда решила встать на путь конфронтации с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Можно только выразить глубокое сожаление, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений, подчеркнул пресс-секретарь президента.