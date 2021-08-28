Родители выплатят сыну $30 тысяч за выброшенное порно
Мичиганский суд обязал супружескую пару выплатить своему сына 30441 доллар за коллекцию порно, которую они выкинули. Дэвид Веркинг заявил, что они не имели права избавляться от коллекции фильмов, журналов и других предметом стоимостью 29 тысяч долларов.
Как сообщило издание The Guardian, в судебном процессе участвовали эксперты. Они оценили утраченную порнографию. Суд постановил возместить ее стоимость, а также оплатить услуги адвокат 43-летнего мужчины.
Веркинг жил в доме своих родителей в Гранд-Хейвене в течение 10 месяцев после развода. Затем он переехал в Манси, штат Индиана. После переезда он узнал, что его коробки с фильмами и журналами пропали.
Отец Веркинга написал в электронном письме: «Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого». Окружной судья Пол Мэлони подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что собственность принадлежала сыну супружеской четы. Кроме того, обвиняемые неоднократно признавались в ее уничтожении.
Родители Дэвида заявили, что в данном случае выступали как домовладельцы сына. Судья ответил, что по закону домовладельцы не имеют уничтожать собственность, которая им не понравилась.
Платформа OnlyFans намерен стать площадкой общения звезд с фанатами и с октября этого года запретит пользователям выкладывать порнографию.