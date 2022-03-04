«Родители воспитали его патриотом». Друг рассказал о погибшем на Украине челябинском офицере
Друг погибшего на Украине офицера назвал его патриотом России
Погибший во время специальной военной операции на Украине офицер мотострелкового подразделения Константин Глушков был настоящим патриотом России. Об этом «360» рассказал друг военного Владимир.
«Константин добрый, отзывчивый, хороший и жизнерадостный человек. Любил жить, родители воспитали его патриотом, как и они сами. Отец и мать служили в горячих точках, сын пошел по стопам родителей», — рассказал Владимир.
Он добавил, что на родине у Глушкова остались трое детей и жена.
Офицер погиб 24 февраля при исполнении воинского долга, прощание с ним состоялось 3 марта в дорожной больнице в Челябинске.
Минобороны РФ сообщило, что с начала спецоперации погибли 498 российских военных, еще 1597 оказались ранены.