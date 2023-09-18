Мир 18 сентября 2023, 01:46 Родители устроили митинг в Брюсселе из-за нового предмета о сексе Unsplash

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Около полутора тысяч человек устроили акцию протеста в центре Брюсселя. Они вышли на улицы с требованием отменить спорную программу школьного сексуального образования, сообщило РИА «Новости».

Противники подобного предмета выразили опасения, что в учебных заведениях страны начнут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

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Главным лозунгом митинга стала фраза «Руки прочь от наших детей!». Также демонстранты потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, которую они назвали ответственной за нововведение.

«Дети в шоке от такого „воспитания“, а родителям приходится волноваться. Мы требуем немедленной отмены этой программы», — рассказала одна из участниц акции.

Она считает, такие уроки не нужно устраивать для детей, которым еще нет 12 лет.

Несколько дней назад, протестующие в Бельгии подожгли четыре школы из-за уроков о сексе и сексуальной ориентации.