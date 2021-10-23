Родители убитой на съемках «Ржавчина» оператора призвали наказать виновных

Родители оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил во время съемок фильма актер Алек Болдуин, возмутились такой обидной смертью своей дочери. Они потребовали наказать виновных. Об этом написала газета The Sun.

Отец и мать узнали о смерти своей дочери от ее мужа Мэтью.

«Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить», — рассказал один из знакомых оператора.

Пока родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить необходимые документы для вылета в США. СМИ писали, что киностудия опасается крупного иска со стороны семьи погибшей. Это произойдет, если выяснится, что смерти оператора можно было избежать.

Случайное убийство произошло на съемках фильма «Ржавчина», где главную роль играл Алек Болдуин. Он же выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми, но в нем оказались боевые патроны. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуса. Актера пока не задержали и обвинений не выдвинули, но опросили.

По словам Алека Болдуина, он полностью сотрудничает со следствием, также он предложил помощь семье погибшей женщины. Артист признался, что его сердце разрывается.