Мир 09 февраля 2024, 18:34 Родители Сырского скрыли родство с ним и продолжили жить в России Shot: родители нового главкома ВСУ Сырского скрыли родство с ним РИА «Новости»

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Родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского не обсуждают его назначение и скрывают свое родство с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, родители Сырского живут в России и каждый год участвуют в акции «Бессмертный полк». В беседе с журналистами их соседи отметили, что пенсионеры никогда не говорят о сыне, а о его назначении на должность главкома ВСУ узнали из новостей.

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Родители украинского высокопоставленного военного живут во Владимире и много времени проводят на даче. Отцу главкома ВСУ 84 года, матери 82 года. Она поет в вокальной группе учителей-ветеранов, а в соцсетях подписана на патриотические паблики.

Ранее знакомая Александра Сырского Татьяна Веселова рассказала, что тот учился в Москве, но в 1980-х годах переехал на Украину. Она назвала главкома ВСУ предателем и высказала предположение о том, что он пропитался украинской идеологией во время учебы в Чугуеве и Киеве.