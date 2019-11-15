Родители пятилетнего мальчика пытали его плоскогубцами. А затем убили кипятком

В суде по итогам судмедэкспертизы узнали, что 27-летние Азлин Аруджуна и Ридзуан Мега Абдул Рахман также пытали своего пятилетнего ребенка горячими ложками и плоскогубцами в течение нескольких месяцев.

Согласно сообщению местной прокуратуры, его смерть была вызвана ударами по голове и потоком горячей воды по спине и ногам. У него был сломан нос, были синяки на конечностях и коже головы, а его губы и десны были разорваны. Также врачи зафиксировали ожоги второй-третьей степени, которые покрывали 75 процентов тела.

Мальчик погиб спустя день после того, как его поместили в больницу. Обвинители утверждают, что родители уже очень давно особо жестоко обращались с мальчиком — били по животу и ногам метлой до переломов и обжигали раскаленными предметами за якобы «кражу» молока и бисквитов.

По словам женщины Азлин Аруджуна, они с мужем хотели, чтобы мальчик «усвоил урок». Она также сказала, что у нее не было намерения поливать ребенка горячей водой, пока он не проявит «какого-то плохого отношения» к ней, добавив, что если бы она убила своего ребенка, то убила бы и остальных своих детей.

В день смерти ребенок был помещен в клетку якобы из-за того, что не хотел купаться. После того, как его облили кипятком, мальчик перестал двигаться.

Только через шесть часов родители отвезли ребенка в больницу, после чего, благодаря немедленному сообщению врачей, мужчину и женщину арестовали. Судебная система Сингапура предусметривает смертную казнь на виселице за ряд преступлений, включая и убийство, что и может быть исполнено в отношении пары.