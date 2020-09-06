«Родители, что вы творите?» Пресс-секретарь МВД Белоруссии призвал протестующих не втягивать детей в политику

Представитель ведомства заявила, что с ужасом наблюдает за тем, что происходит сейчас на улицах, и задала вопрос участникам несанкционированных акций: «Родители, что вы творите?»

«Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. Я такой же любящий родитель, каких, уверена, большинство в нашей стране», — обратилась она к участникам несанкционированных акций.

Она отметила, что многие участники приходят на митинги с грудными младенцами, ведут за руку школьников среди толпы и ОМОН.

«Вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком», — рассказала она.

Чемоданова призвала участников несанкционированных акций, которые «заигрались в революцию», не втягивать детей в политику.

Свое сообщение она сопроводила роликом с фотографиями протестных акций с участием детей.

По данным МВД Белоруссии, в минувшую субботу, 5 сентября, в стране прошли несанкционированные акции в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило четыре тысячи человек. За нарушение закона о массовых мероприятиях милиция задержала 91 участника. В СИЗО отправились 34 человека до рассмотрения их дела судом.

Сегодня в Белоруссии планируется новая несанкционированная акция протеста. МВД предупредило, что милиция перешла на усиленный режим работы. Для усиления безопасности к охране привлекли военнослужащих и спецтехнику. В течение дня часть проспектов Минска перекроют.

В минувшую субботу, 5 сентября, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пригласила всех сограждан на Марш единства. Лозунгом мероприятия станет: «Один за всех, и все за одного».