Родителей в Китае предложили наказывать за плохое поведение их детей

Правительство Китая намерено рассмотреть проект закона, который разрешает наказывать родителей за плохое или преступное поведение их детей. Об этом сообщил сайт CNN.

Если прокуроры выявят плохое поведение у детей, то их родителям или опекунам будет вынесен выговор. После им придется пройти программу семейного воспитания.

«У подростков есть много причин для плохого поведения, и основной причиной является отсутствие или несоответствующее семейное воспитание», — сообщил представитель комиссии по законодательным вопросам при Всекитайском собрании народных представителей (NPC) Занг Тевей.

Рассматривать документ будет комитет NPC на этой неделе. Проект гласит, что родители должны уделять своим детям время для отдыха, игр и физических упражнений. Главная идея авторов — сделать из семейного воспитания систему, которая позволит родителям качественно заниматься с детьми.

Ранее стало известно, что в Китае начали серьезно заниматься воспитанием молодежи. Недавно в Китае решили вшивать микрочипы прямо в школьную форму для детей. Таким образом, появится возможность следить за всеми их перемещениями. Родители будут знать, даже когда их ребенок сходил в туалет. Власти считают, что это поможет обезопасить школьников.