Трамп остановит родильный туризм в США. Бороться будут со всеми беременными и непонятно как
«Если Трамп пытается остановить иностранцев от миграции в США, строя стену с Мексикой, то его нежелание впускать в страну беременных женщин, чтобы они рожали здесь, логично», — заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.
Все, что сейчас говорит глава Вашингтона, направлено на результат выборов в 2020 году. Его слова обращены к определенным людям, которые не хотят видеть иностранцев в США. Собеседник «360» сравнил борьбу с «родильным туризмом» с построением стены на границе с Мексикой. При этом Уорнер отметил, что эти решения недейственные.
На практике эта идея плохо осуществима. Я не представляю, как они будут проверять каждую женщину, едущую в США. Заставлять сдавать тесты на беременность или как? Живот ведь не всегда виден. Эта правка скорее глупая, чем полезная. Сам закон ведь не меняютДэниел Уорнерполитолог.
Политолог добавил, что подобное отношение к «родильному туризму» может сильно затруднить получение визы определенным людям. Например, женщинам, которые приезжают в США по вопросам бизнеса.
«Надо понимать, что не все матери, которые родили в США, приехали туда именно с этой целью. Такие, конечно, есть, но могут быть и люди в отпуске, бизнес-леди, у которых по воле судьбы случились роды в Штатах. Хотя они на это вообще не рассчитывали. Плюс довольно много людей рожают детей в США, ребенок становится гражданином, но семья не остается в стране. Они уезжают назад. Поэтому нельзя сказать, насколько это крупная проблема, потому что неясно, сколько именно людей приезжает туда с этой целью и остается», — заявил Уорнер.
Он отметил, что в США в целом нет хорошей миграционной политики. Стена с Мексикой, которая ничего не меняет, — пример тому.
По данным издания Axios, администрация президента США планирует покончить с практикой «родильного туризма».
«Перемены нужны, чтобы обеспечить национальную безопасность и пресечь криминальную активность, связанную с индустрией „родильного туризма“», — заявил источник издания. Миграционная статистика каждый год насчитывает примерно 33 тысячи детей, рожденных в рамках этой практики. Большинство будущих мам — гости из Нигерии, Китая и России.
Изменения затронут визы типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказать в их выдаче тем, кого заподозрят в желании въехать в страну с целью предоставить отпрыску американское гражданство. При этом неясно, что именно будет служить основанием для подозрений. Отменить выдачу гражданства по праву рождения детям иностранцев действующий президент планировал еще в 2018 году.