Трамп остановит родильный туризм в США. Бороться будут со всеми беременными и непонятно как

«Если Трамп пытается остановить иностранцев от миграции в США, строя стену с Мексикой, то его нежелание впускать в страну беременных женщин, чтобы они рожали здесь, логично», — заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Все, что сейчас говорит глава Вашингтона, направлено на результат выборов в 2020 году. Его слова обращены к определенным людям, которые не хотят видеть иностранцев в США. Собеседник «360» сравнил борьбу с «родильным туризмом» с построением стены на границе с Мексикой. При этом Уорнер отметил, что эти решения недейственные.

На практике эта идея плохо осуществима. Я не представляю, как они будут проверять каждую женщину, едущую в США. Заставлять сдавать тесты на беременность или как? Живот ведь не всегда виден. Эта правка скорее глупая, чем полезная. Сам закон ведь не меняют Дэниел Уорнер политолог.

Политолог добавил, что подобное отношение к «родильному туризму» может сильно затруднить получение визы определенным людям. Например, женщинам, которые приезжают в США по вопросам бизнеса.

«Надо понимать, что не все матери, которые родили в США, приехали туда именно с этой целью. Такие, конечно, есть, но могут быть и люди в отпуске, бизнес-леди, у которых по воле судьбы случились роды в Штатах. Хотя они на это вообще не рассчитывали. Плюс довольно много людей рожают детей в США, ребенок становится гражданином, но семья не остается в стране. Они уезжают назад. Поэтому нельзя сказать, насколько это крупная проблема, потому что неясно, сколько именно людей приезжает туда с этой целью и остается», — заявил Уорнер.

Он отметил, что в США в целом нет хорошей миграционной политики. Стена с Мексикой, которая ничего не меняет, — пример тому.

По данным издания Axios, администрация президента США планирует покончить с практикой «родильного туризма».

«Перемены нужны, чтобы обеспечить национальную безопасность и пресечь криминальную активность, связанную с индустрией „родильного туризма“», — заявил источник издания. Миграционная статистика каждый год насчитывает примерно 33 тысячи детей, рожденных в рамках этой практики. Большинство будущих мам — гости из Нигерии, Китая и России.

Изменения затронут визы типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказать в их выдаче тем, кого заподозрят в желании въехать в страну с целью предоставить отпрыску американское гражданство. При этом неясно, что именно будет служить основанием для подозрений. Отменить выдачу гражданства по праву рождения детям иностранцев действующий президент планировал еще в 2018 году.