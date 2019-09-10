Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

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Миллер заявил, что Киев должен заключить с российской корпорацией прямой договор на поставку газа. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава «Газпрома» напомнил о завершении договора на транзит газа через территорию Украины. Он прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Поэтому сейчас Украина высокими темпами закачивает газ в хранилища.

«Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины. Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту», — отметил Миллер.

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Трехсторонние переговоры о продолжении транзита через Украину состоятся 19 сентября в Брюсселе.

На прошедших в январе консультациях конкретных договоренностей принято не было. Еврокомиссия предложила увеличить срок будущего контракта до десяти лет. В «Нафтогазе» заявили, что намерены предложить «Газпрому» увеличить мощность транзита до 60 миллиардов кубометров газа в год.

После состоявшихся в июне текущего года переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, глава Минэнерго Александр Новак завил о готовности России продлить контракт с Украиной.

Но подчеркнул, что разрешение судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» одним из ключевых моментов заключения договоренности.