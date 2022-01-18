Роботы-котики заменили официантов в сети ресторанов в Великобритании. Видео

Посетителей сети китайских ресторанов в Великобритании вместо официантов обслуживают роботы-коты. Руководство заведения приняло такое решение на фоне нехватки кадров, которая вызвана пандемией.

Роботы называются BellaBot, отметило Daily Mail. Их цена составляет 14 500 фунтов стерлингов. Это, по словам рестораторов, дешевле, нежели найм официанта с минимальной зарплатой. Роботом-котом клиенты могут воспользоваться с помощью приложения.

Представитель ресторана Дэвид Рамсден отметил, что в заведении были посетители, которые снимали с BellaBot ролики для TikToK, но больше всего роботы-котики нравятся детям.

К тому же, пока гостей обслуживают роботы, сотрудники ресторана могут больше времени уделить живому общению с клиентами. Роботизированный официант может работать одновременно с четырьмя столами.

Рамсден назвал такой подход своевременным и хорошим краткосрочным решением проблемы с кадрами. Он также считает, что скоро это станет распространенным явлением.

Компания «Промобот» из Перми разработала гиперреалистичного человекоподобного робота Robo-C-2. Его руки способны выдержать нагрузку до одного килограмма. Он может взять что-нибудь в руку, обменяться рукопожатием, а также указать человеку направление. Вскоре такие роботы появятся в ТЦ, МФЦ и музеях.