Мир 02 марта 2023, 01:48 Робот с искусственным интеллектом стал советником премьера Румынии Премьер-минист Румынии Чукэ назначил своим «почетным советником» робота Unsplash

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Премьер-министр Румынии Николае Чукэ представил своего нового почетного советника, которым стал робот с искусственным интеллектом ION. В ходе заседания правительства Чукэ отметил, что роботу предстоит решать вопросы общественного мнения, говорится на сайте румынского кабмина.

«Правительство Румынии представляет премьеру на национальном и международном уровне, потому что мы обсуждаем первого правительственного советника, который использует искусственный интеллект. Его зовут ION», — сказал он.

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Глава правительства выразил надежду, что ION поможет качественнее оказывать помощь жителям Румынии, которые смогут в режиме реального времени сообщать властям страны о своих предложениях и проблемах.

«Проект ION — это система, которая использует искусственный интеллект для быстрого и автоматического захвата мнения румын, используя доступную в публичном пространстве информацию», — пояснил Чукэ.

Ранее румынского политика уволили с работы после того, как он присоединился к онлайн-совещанию из душа. После этого социал-демократическая партия Румынии извинилась за поступок коллеги и объявила об его отставке.