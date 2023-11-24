Мир 24 ноября 2023, 13:59 Робот-экскаватор построил каменную стену в Швейцарии

Читать 360tv в

Робот-экскаватор построил каменную стену высотой в шесть метров и протяженностью 65 метров без участия человека в Швейцарии. Об этом сообщил сайт science.org.

Отмечается, что беспилотная машина оснащена специальными датчиками, которые сканируют строительную площадку и создают ее трехмерную карту для оценки местоположения огромных валунов.

Реклама

После этого робот возводит стену, используя технологию машинного зрения. Он находит лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену из сложенных друг на друга камней, сообщил «Ридус».