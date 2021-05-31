Робот-дрон впервые убил человека

Во время вооруженного конфликта в Ливии военный квадрокоптер Kargu-2 убил человека. Дрон находился в автономном режиме работы. Это первый в истории случай в истории, когда робот без приказа человека совершил убийство.

Эпизод произошел в марте 2020 года, но известно о нем стало только сейчас. Во время боевых действий между правительственными силами Ливии и войсками фельдмаршалу Халифе Хафтару от дрона погиб участник Ливийской национальной армии, которая воюет против армии правительства Ливии в Триполи.

Военный квадрокоптер был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора, сообщает журнал New Scientist.

Kargu-2 часто оснащают взрывчаткой. Робот находит цель и совершает самоподрыв. Дрон был произведен в Турции и был запрограммирован для атаки целей без необходимости получения команд от оператора.

Международная благотворительная организация Human Rights Watch неоднократно призывала запретить разработку, производство и применение в военных целях подобных «роботов-убийц».

Специалист по беспилотным аппаратам и системам Зак Келленборн отметил, что при использовании дронов в автономном режиме робот может допустить фатальную ошибку.