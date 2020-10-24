Роборуку ERA начали готовить к отправке на МКС

Началась подготовка робота-манипулятора ERA к отправке на МКС. Этим занимаются европейские специалисты, прибывшие на Байконур.

«Специалисты ЕКА и Airbus Defence and Space прибыли на Байконур 22 октября и приступили к работе с манипулятором ERA 23 октября», — рассказал ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Они будут работать на космодроме до середины ноября. Это первая из нескольких запланированных поездок на Байконурм. Европейские специалисты тесно сотрудничают с представителями Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Роборуку отправят на МКС в 2021 году. Манипулятор установят на многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Робот предзназначен для работы в открытом космосе, причем управлять им можно как изнутри МКС, так и снаружи.

22 октября «Союз» доставил на Землю космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди — экипаж МКС. Прямую трансляцию транспортировки вел Роскосмос. Корабль с космонавтами и астронавтом приземлился в Казахстане.