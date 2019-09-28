Роберта Мугабе похоронили в его родовом поместье

Освободитель или угнетатель. Кем войдет в историю экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе Подробнее

Останки политика захоронили во внутреннем дворе семейного поместья. Церемонию посетили сотни желающих проститься с Мугабе, также ее транслировали по телевидению.

Никто из высокопоставленных правительственных чиновников не присутствовал на похоронах. 14 сентября в столице страны Хараре состоялась скромная государственная церемония прощания с Робертом Мугабе.

Экс-президент умер 6 сентября в больнице Сингапура. Ему было 95 лет.

Власти Зимбабве хотели захоронить Мугабе на Акре национальных героев — мемориальном кладбище в Хараре, посвященном героям освободительной борьбы. Семья приняла решение о частном захоронении в Кутаме.

Роберт Мугабе руководил Зимбабве с 1980 года, когда страна получила независимость. Он был отстранен от власти военными в ноябре 2017 года.