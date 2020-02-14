    14 февраля 2020, 05:11

    Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

    Анастасия Кукова

    Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал короткий ролик, на котором впервые появляется Роберт Паттинсон в образе Темного рыцаря. На красном фоне хорошо видны символ летучей мыши, костюм героя и профиль актера в маске.
    Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

    Режиссер в своем Twitter обозначил ролик как тестовый. Он набрал 29,3 тысячи ретвитов и 67 тысяч пометок «нравится».

    Однако в комментариях многие пользователи возмущались несоответствием Паттинсона эталонному образу. Они закидали ленту режиссера мемами и фотографиями предыдущих исполнителей роли.

    Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Новый «Бэмен» выйдет на экраны 25 июня 2021 года.