Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал короткий ролик, на котором впервые появляется Роберт Паттинсон в образе Темного рыцаря. На красном фоне хорошо видны символ летучей мыши, костюм героя и профиль актера в маске.

Режиссер в своем Twitter обозначил ролик как тестовый. Он набрал 29,3 тысячи ретвитов и 67 тысяч пометок «нравится». Однако в комментариях многие пользователи возмущались несоответствием Паттинсона эталонному образу. Они закидали ленту режиссера мемами и фотографиями предыдущих исполнителей роли. Источник фото: Twitter Новый «Бэмен» выйдет на экраны 25 июня 2021 года.