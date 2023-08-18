Мир 18 августа 2023, 10:47 РЛС, лодку с бойцами ВСУ и два миномета уничтожили в Херсонской области ТАСС: в Херсонской области уничтожили РЛС, 2 миномета и лодку с бойцами ВСУ РИА «Новости»

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Радиолокационную станцию AN/TPQ-36, два 120-миллиметровых миномета и лодку с военными ВСУ уничтожили соединения группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, в результате огневого поражения пять украинских военных уничтожили, еще двое получили ранения.

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Помимо потерь личного состава, противник лишился РЛС AN/TPQ-36, миномета, расчета и боекомплекта к нему.

Еще один миномет калибра 120 миллиметров и лодку с пятью украинскими военнослужащими поразили в островной зоне.

«В общей сложности в этой зоне были уничтожены восемь военных ВСУ, четверо ранены», — добавил он.

На Каховском направлении, по его данным, ВС РФ уничтожили место дислокации подразделения противника. В результате ликвидировали девять украинских военных, еще 12 получили ранения. Кроме того, из строя вывели две единицы автомобильной техники.