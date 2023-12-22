Мир 22 декабря 2023, 18:20 Рютте лично пообещал Зеленскому поставить 18 истребителей F-16 Нидерланды планируют поставить Киеву 18 самолетов F-16 U.S. Department of Defense

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Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ходе телефонного разговора 22 декабря проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 американского производства к поставке в республику. Об этом он написал в соцсети Х.

«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — заявил Рютте.

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При этом премьер-министр подчеркнул, что перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре». Решение Нидерландов подтверждает «неизменную приверженность» страны поддержке Украины, подытожил Рютте.

Украина неоднократно просила западных союзников передать истребители F-16. Однако в самом командовании ВСУ сомневаются в их эффективности. Считается, что самолеты американского производства не смогут противостоять ни авиации, ни баллистическим ракетам России. А украинские летчики не смогут использовать F-16 на аэродромах, где нет ровной взлетно-посадочной полосы.