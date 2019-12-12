Рязанский суд решил оштрафовать и выдворить из России американских преподавателей

Советский районный суд Рязани признал пятерых американцев виновными в нарушении правил пребывания в России. Суд заявил о недопустимости осуществлять преподавательскую деятельность, имея туристические визы.

«Суд признал граждан США виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях („Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда“), и назначил им административное наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте суда.

Пока постановления не вступили в законную силу, их можно обжаловать.

Речь идет о пяти преподавателях университета Буффало (штат Нью-Йорк). Они въехали в Россию по многократной туристической визе и 6 декабря выступили в Рязанском институте (является филиалом Московского политехнического университета).

«Указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию», — отметила пресс-служба суда.

На сайте рязанского отделения «Деловой России» говорится, что американская делегация посетила Рязань по приглашению директора «Центра маркетинга» Владимира Моторжина. Целью визита было «установление дружеских отношений с вузами региона». Преподаватели должны были прочитать лекции, а также встретиться с бизнесменами Рязани в центре развития бизнеса «Точка кипения — Рязань».

«Делегация университета Буффало вынуждена покинуть Россию. Организаторы встречи приносят свои извинения всем собравшимся в „Точке кипения“ предпринимателям за срыв мероприятия», — сказано на сайте организации.