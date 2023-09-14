Мир 14 сентября 2023, 10:16 Ряды ВСУ пополнят больными, сбежавшими из страны и женщинами ВСУ решили пополнить свой состав для контрнаступления больными и женщинами Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время контрнаступления не смогли добиться серьезных результатов, зато понесли большие потери. Украинской армии для продолжения боевых действий нужно подкрепление. О том, на какие меры пойдет в связи с этим киевский режим, написало РИА «Новости».

Военное положение действует на Украине с прошлого года, тогда там объявили мобилизацию. Обе меры регулярно продлевают. Однако из-за этого и по причине боевых действий люди стали массово покидать страну.

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По сведениям различных международных организаций, речь идет о 6,2-12,6 миллиона беженцев с Украины. Украинский институт будущего подсчитал, что сейчас на территории государства остаются порядка 29 миллионов человек.

Киевский режим активно борется с уклонистами. Президент Владимир Зеленский подписал 12 сентября указ о проверке заключений военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, которые проводили после начала российской спецоперации. Теперь на Украине могут призвать в армию, в частности, людей с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, вылеченным туберкулезом и так далее.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия недавно сообщил, что правоохранительные органы Украины могут потребовать другие страны экстрадировать украинских граждан мужского пола. Таким образом власти хотят пополнить состав ВСУ.

Кроме того, в армии теперь ждут и женщин. Всех украинок, которые работают в области медицины, с 1 октября обяжут встать на воинский учет.