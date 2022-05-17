Ряды ВСУ активно пополняются сторонниками ИГИЛ с помощью США

Разведслужбы России узнали, что на стороне ВСУ воюют террористы из ИГИЛ*. Об этом сообщили на сайте Службы внешней разведки России.

«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки „Исламское государство“* (ИГИЛ*)», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что эти данные подтвердили беспринципность США. Представители ведомства сказали, что Штаты готовы использовать любые средства и методы для достижения своих геополитических целей. При этом не учитывается безопасность мирных жителей США и Европы. Также при принятии решений администрация американского правительства во главе с президентом Штатов Джозефом Байденом не учитывает возможные последствия.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.